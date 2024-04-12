Тышлек ГАГУЦ Анастасий Христофорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти22.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
05.11.1873
Жена: Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.05.1877
Дочь: Татьяна Анастасиевна
Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.12.1879
Дочь: Чекарамит Анна Анастасиевна
Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.01.1883
Сын: Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович
Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.07.1885
Дочь: Мария Анастасиевна
Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.05.1887
Дочь: Пелагея Анастасиевна
Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.05.1887
Дочь: Елена Анастасиевна
Мать ребёнка: Анисия Дмитриевна
Смерть
22.12.1887
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-85,зап.-26,ГАДО,Ф - 426 - 1-5
Похороны
24.12.1887