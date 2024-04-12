Анисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1873

Муж: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Рождение ребёнка
05.05.1877

Дочь: Татьяна Анастасиевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Рождение ребёнка
08.12.1879

Дочь: Чекарамит Анна Анастасиевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Рождение ребёнка
28.01.1883

Сын: Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Рождение ребёнка
11.07.1885

Дочь: Мария Анастасиевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Рождение ребёнка
15.05.1887

Дочь: Пелагея Анастасиевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Рождение ребёнка
21.05.1887

Дочь: Елена Анастасиевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Смерть
Неизвестно
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