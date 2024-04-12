Анисия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
05.11.1873
Рождение ребёнка
05.05.1877
Дочь: Татьяна Анастасиевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович
Рождение ребёнка
08.12.1879
Дочь: Чекарамит Анна Анастасиевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович
Рождение ребёнка
28.01.1883
Сын: Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович
Рождение ребёнка
11.07.1885
Дочь: Мария Анастасиевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович
Рождение ребёнка
15.05.1887
Дочь: Пелагея Анастасиевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович
Рождение ребёнка
21.05.1887
Дочь: Елена Анастасиевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович
Смерть
Неизвестно