Тышлек ГАГУЦ Харлампий Анастасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ Харлампий Анастасович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

28.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1883

Отец: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Мать: Анисия Дмитриевна

Бракосочетание
04.07.1904

Жена: Тышлек Мария Андреевна

Рождение ребёнка
25.08.1906

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Харлампиевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна

Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Тышлек Гагуц Анастасий Харлампиевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна

Рождение ребёнка
16.03.1910

Сын: Тышлек Гагуц Алексей Харлампиевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна

Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Татьяна Харлампиевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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