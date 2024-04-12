Тышлек ГАГУЦ Анастасий Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1908
Дата смерти29.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1908
Военная служба
С 1943 по 29.07.1944
Дата рождения __.__.1908 Место рождения Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н, с. Н.-Каракуб Дата и место призыва __.__.1943, Старо-Керменчикский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1944
Александровка, Пружанский район, Брестская область
Причина смерти: На войне | Северо-западнее, 2500 м, кладбище