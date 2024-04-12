Тышлек ГАГУЦ Анастасий Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек ГАГУЦ Анастасий Харлампиевич

Тышлек ГАГУЦ Анастасий Харлампиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.03.1908

Дата смерти

29.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1908

Отец: Тышлек Гагуц Харлампий Анастасович

Мать: Тышлек Мария Андреевна

Военная служба
С 1943 по 29.07.1944
Дата рождения __.__.1908 Место рождения Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н, с. Н.-Каракуб Дата и место призыва __.__.1943, Старо-Керменчикский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Гагуц Полина Ивановна

Смерть
29.07.1944
Александровка, Пружанский район, Брестская область
Причина смерти: На войне | Северо-западнее, 2500 м, кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close