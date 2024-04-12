Тышлек ГАГУЦ Савва Христофорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
12.01.1886
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1886г.,лист-21,зап.-1
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Христина Саввична
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.05.1890
Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Саввич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.02.1893
Рождение ребёнка
27.02.1893
Сын: Тышлек Гагуц Христофор Саввич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.04.1895
Дочь: Кириакия Саввична
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.04.1895
Дочь: Цыбик Александра Саввична
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.03.1899
Сын: Тышлек Гагуц Алексей Саввич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.10.1904
Бракосочетание
21.01.1909
Бракосочетание
07.05.1910
Рождение ребёнка
08.04.1911
Дочь: Мария Саввична
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-88,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Елена Саввична
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно