Тышлек ГАГУЦ Савва Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ Савва Христофорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Жена

Около 1864 г.р.
Около 1868 г.р.
Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Мать: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична

Бракосочетание
12.01.1886

Жена: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1886г.,лист-21,зап.-1
Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Христина Саввична

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.05.1890

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.02.1893

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Саввич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.02.1893

Сын: Тышлек Гагуц Христофор Саввич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.04.1895

Дочь: Кириакия Саввична

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.04.1895

Дочь: Цыбик Александра Саввична

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.03.1899

Сын: Тышлек Гагуц Алексей Саввич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.10.1904

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Саввич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Тышлек Гагуц Анастасия Петровна

Бракосочетание
07.05.1910

Жена: Тышлек Гагуц Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1911

Дочь: Мария Саввична

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-88,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Елена Саввична

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Тышлек Христофор Саввич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Саввич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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