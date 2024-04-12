Золото (Тышлек) Варвара Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Тышлек) Варвара Христофоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

21.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Мать: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична

Бракосочетание
08.10.1863

Муж: Золото Иван Георгиевич

Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-17,зап.-31,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-18.
Рождение ребёнка
05.12.1871

Дочь: Узбек Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Золото Иван Георгиевич

Николаевская церковь, м/к-1871г.лист-245,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-2-1 уадр-246.
Рождение ребёнка
16.07.1872

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Золото Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
01.01.1876

Сын: Золото Василий Иванович

Отец ребёнка: Золото Иван Георгиевич

Николаевская церковь , м/к-1876г.лист-2,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-3
Рождение ребёнка
24.09.1878

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Золото Иван Георгиевич

Николаевская церковь,м/к-1878г.лист-105,зап.-30,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-106.
Похороны
21.09.1892
Смерть
21.09.1892
Причина смерти: Болезнь - халера | Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-184,зап.-31,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-183.
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