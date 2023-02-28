Кузнецова (Еремеева) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Еремеева) Евдокия Павловна

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Место рождения

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.07.1852 ст.

Дата смерти

07.05.1920

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1852 ст.

Отец: Еремеев Павел Андреевич

Мать: Еремеева Анна Матвеевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
10.05.1871 ст.

Муж: Кузнецов Михаил Тихонович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - Астраханского уезда Камызякского [сельского] общества, проживающие в приселке Каралатском, государственные крестьяне Николай Кузьмин Яшников и Стефан Андреев Макаров; по невест... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1872 ст.

Сын: Кузнецов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда деревни Шуклино временно-обязанный крестьянин Андрей Павлов Еремеев и астраханского мещанина Тихона Алексеева Кузнецова дочь девица Вера.
Рождение ребёнка
03.12.1874 ст.

Сын: Кузнецов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и такового же мещанина Тихона Алексеева Кузнецова дочь девица Вера.
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Кузнецов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.01.1880 ст.

Дочь: Сметанина Хиония Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и астраханская же мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова.
Рождение ребёнка
21.03.1882 ст.

Сын: Кузнецов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и той же губернии мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова
Рождение ребёнка
13.01.1885 ст.

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и посёлка Каралата государственного крестьянина Луки Васильева Ерофеева жена Матрёна Петрова.
Рождение ребёнка
18.05.1887 ст.

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и посёлка Каралата крестьянка девица Надежда Михайлова Касинова.
Рождение ребёнка
17.11.1889 ст.

Сын: Кузнецов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и села Каралата крестьянина Василия Алексеева Иванова дочь девица Надежда.
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.

Сын: Кузнецов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и таковая же мещанка Пелагея Иванова Кузнецова.
Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.

Сын: Кузнецов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: священник [Иоанно-Предтеченской церкви села Каралат] Иоанн Семенович Нефедьев и крестьянка Чаганской волости и села Екатерина Созонтова девица дочь Кузнецова
Смерть
07.05.1920
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
"умерла в возрасте 67 лет от старческой"
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