Кузнецова (Еремеева) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения25.07.1852 ст.
Дата смерти07.05.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1852 ст.
Отец: Еремеев Павел Андреевич
Мать: Еремеева Анна Матвеевна
Бракосочетание
10.05.1871 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - Астраханского уезда Камызякского [сельского] общества, проживающие в приселке Каралатском, государственные крестьяне Николай Кузьмин Яшников и Стефан Андреев Макаров; по невест... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1872 ст.
Сын: Кузнецов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда деревни Шуклино временно-обязанный крестьянин Андрей Павлов Еремеев и астраханского мещанина Тихона Алексеева Кузнецова дочь девица Вера.
Рождение ребёнка
03.12.1874 ст.
Сын: Кузнецов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и такового же мещанина Тихона Алексеева Кузнецова дочь девица Вера.
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Кузнецов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
01.01.1880 ст.
Дочь: Сметанина Хиония Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и астраханская же мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова.
Рождение ребёнка
21.03.1882 ст.
Сын: Кузнецов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и той же губернии мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова
Рождение ребёнка
13.01.1885 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и посёлка Каралата государственного крестьянина Луки Васильева Ерофеева жена Матрёна Петрова.
Рождение ребёнка
18.05.1887 ст.
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и посёлка Каралата крестьянка девица Надежда Михайлова Касинова.
Рождение ребёнка
17.11.1889 ст.
Сын: Кузнецов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и села Каралата крестьянина Василия Алексеева Иванова дочь девица Надежда.
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.
Сын: Кузнецов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и таковая же мещанка Пелагея Иванова Кузнецова.
Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Тихонович
Восприемники: священник [Иоанно-Предтеченской церкви села Каралат] Иоанн Семенович Нефедьев и крестьянка Чаганской волости и села Екатерина Созонтова девица дочь Кузнецова
Смерть
07.05.1920
"умерла в возрасте 67 лет от старческой"