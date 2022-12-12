Кузнецов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.06.1892 ст.
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1892 ст.
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и таковая же мещанка Пелагея Иванова Кузнецова.
Бракосочетание
22.07.1912 ст.
Поручители: по жениху – крестьяне села Каралата Сергей Александров Сметанин и Василий Михайлов Кузнецов; по невесте – Саратовской губернии Камышинского уезда крестьянин Николай Иванов Анастасьин и [кр... Показать все
Военная служба
20.05.1915 ст.
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
рядовой 4-й роты 130-го пехотного Херсонского Его Императорского Высочества великого князя Андрея Владимировича полка переведён из Москвы в лазарет № 1 г. Нижнего Новгорода с тяжёлым ранением в оба б... Показать все
Смерть
После 1931
Зацарево, Астраханский уезд, Астраханская губерния