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Кузнецов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.06.1892 ст.

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1892 ст.

Отец: Кузнецов Михаил Тихонович

Мать: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и таковая же мещанка Пелагея Иванова Кузнецова.
Бракосочетание
22.07.1912 ст.

Жена: Кузнецова Наталья Михайловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – крестьяне села Каралата Сергей Александров Сметанин и Василий Михайлов Кузнецов; по невесте – Саратовской губернии Камышинского уезда крестьянин Николай Иванов Анастасьин и [кр... Показать все
Военная служба
20.05.1915 ст.
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
рядовой 4-й роты 130-го пехотного Херсонского Его Императорского Высочества великого князя Андрея Владимировича полка переведён из Москвы в лазарет № 1 г. Нижнего Новгорода с тяжёлым ранением в оба б... Показать все
Смерть
После 1931
Зацарево, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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