Кузнецов Михаил Тихонович
Место рождения
Дата рождения01.10.1847 ст.
Дата смерти16.03.1923 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
01.10.1847 ст.
Бракосочетание
10.05.1871 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - Астраханского уезда Камызякского [сельского] общества, проживающие в приселке Каралатском, государственные крестьяне Николай Кузьмин Яшников и Стефан Андреев Макаров; по невест... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1872 ст.
Сын: Кузнецов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда деревни Шуклино временно-обязанный крестьянин Андрей Павлов Еремеев и астраханского мещанина Тихона Алексеева Кузнецова дочь девица Вера.
Рождение ребёнка
03.12.1874 ст.
Сын: Кузнецов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и такового же мещанина Тихона Алексеева Кузнецова дочь девица Вера.
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Кузнецов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1880 ст.
Дочь: Сметанина Хиония Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и астраханская же мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова.
Рождение ребёнка
21.03.1882 ст.
Сын: Кузнецов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и той же губернии мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова
Рождение ребёнка
13.01.1885 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и посёлка Каралата государственного крестьянина Луки Васильева Ерофеева жена Матрёна Петрова.
Рождение ребёнка
18.05.1887 ст.
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и посёлка Каралата крестьянка девица Надежда Михайлова Касинова.
Рождение ребёнка
17.11.1889 ст.
Сын: Кузнецов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и села Каралата крестьянина Василия Алексеева Иванова дочь девица Надежда.
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.
Сын: Кузнецов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и таковая же мещанка Пелагея Иванова Кузнецова.
Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна
Восприемники: священник [Иоанно-Предтеченской церкви села Каралат] Иоанн Семенович Нефедьев и крестьянка Чаганской волости и села Екатерина Созонтова девица дочь Кузнецова
Работа или профессия
31.03.1899 ст.
избран членом церковно-приходского попечительства Иоанно-Предтеченской церкви села Каралат Астраханского уезда и губернии
Работа или профессия
С 30.07.1915 по 10.08.1915 ст.
попечитель Иоанно-Предтеченской церкви села Каралат Астраханского уезда и губернии; следил за внутренней росписью храма и выбирал для него сюжеты из Библии
Смерть
16.03.1923 ст.
"умер в возрасте 78 лет от порока сердца"