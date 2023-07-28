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Кузнецов Михаил Тихонович

Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.10.1847 ст.

Дата смерти

16.03.1923 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1847 ст.

Отец: Кузнецов Тихон Алексеевич

Мать: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.05.1871 ст.

Жена: Кузнецова Евдокия Павловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - Астраханского уезда Камызякского [сельского] общества, проживающие в приселке Каралатском, государственные крестьяне Николай Кузьмин Яшников и Стефан Андреев Макаров; по невест... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1872 ст.

Сын: Кузнецов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда деревни Шуклино временно-обязанный крестьянин Андрей Павлов Еремеев и астраханского мещанина Тихона Алексеева Кузнецова дочь девица Вера.
Рождение ребёнка
03.12.1874 ст.

Сын: Кузнецов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и такового же мещанина Тихона Алексеева Кузнецова дочь девица Вера.
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Кузнецов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.01.1880 ст.

Дочь: Сметанина Хиония Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и астраханская же мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова.
Рождение ребёнка
21.03.1882 ст.

Сын: Кузнецов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и той же губернии мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова
Рождение ребёнка
13.01.1885 ст.

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и посёлка Каралата государственного крестьянина Луки Васильева Ерофеева жена Матрёна Петрова.
Рождение ребёнка
18.05.1887 ст.

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и посёлка Каралата крестьянка девица Надежда Михайлова Касинова.
Рождение ребёнка
17.11.1889 ст.

Сын: Кузнецов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и села Каралата крестьянина Василия Алексеева Иванова дочь девица Надежда.
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.

Сын: Кузнецов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и таковая же мещанка Пелагея Иванова Кузнецова.
Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.

Сын: Кузнецов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: священник [Иоанно-Предтеченской церкви села Каралат] Иоанн Семенович Нефедьев и крестьянка Чаганской волости и села Екатерина Созонтова девица дочь Кузнецова
Работа или профессия
31.03.1899 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
избран членом церковно-приходского попечительства Иоанно-Предтеченской церкви села Каралат Астраханского уезда и губернии
Работа или профессия
С 30.07.1915 по 10.08.1915 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
попечитель Иоанно-Предтеченской церкви села Каралат Астраханского уезда и губернии; следил за внутренней росписью храма и выбирал для него сюжеты из Библии
Смерть
16.03.1923 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
"умер в возрасте 78 лет от порока сердца"