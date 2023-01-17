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Кузнецов Тихон Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.02.1820

Дата смерти

04.06.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Между 1771 и 1772 г.р.

Жена

1824 г.р.
1830 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.02.1820

Отец: Кузнецов Алексей Иванович

Мать: Кузнецова Матрёна Васильевна

Бракосочетание
28.07.1841 ст.

Жена: Кузнецова Анастасия Николаевна

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – астраханские мещане Аким Кузнецов и Пётр Губанов; а по невесте – государственные крестьяне Николай Михайлов [Кузовенков] и Леонтий Крылов.
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Хазова Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.10.1847 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Работа или профессия
С 1848 по 1849
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
занимался ловом рыбы в море для Учужной Конторы
Рождение ребёнка
19.02.1850 ст.

Сын: Кузнецов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Кузнецов Созонт Тихонович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Кузнецов Сергей Тихонович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Кузнецов Пётр Тихонович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Казакова Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
11.11.1866 ст.

Жена: Миронова Наталья Петровна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Работа или профессия
С 20.05.1873 по 01.11.1877 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
ктитор Иоанно-Предтеченской церкви
Смерть
04.06.1897 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
"умер в возрасте 80 лет от дряхлости"
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