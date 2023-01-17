Кузнецов Тихон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.02.1820
Дата смерти04.06.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено ?.02.1820
Бракосочетание
28.07.1841 ст.
Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – астраханские мещане Аким Кузнецов и Пётр Губанов; а по невесте – государственные крестьяне Николай Михайлов [Кузовенков] и Леонтий Крылов.
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Хазова Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1847 ст.
Сын: Кузнецов Михаил Тихонович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна
Работа или профессия
С 1848 по 1849
занимался ловом рыбы в море для Учужной Конторы
Рождение ребёнка
19.02.1850 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Кузнецов Созонт Тихонович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Кузнецов Сергей Тихонович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Казакова Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Николаевна
Бракосочетание
11.11.1866 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Работа или профессия
С 20.05.1873 по 01.11.1877 ст.
ктитор Иоанно-Предтеченской церкви
Смерть
04.06.1897 ст.
"умер в возрасте 80 лет от дряхлости"