Кузнецов Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.06.1897 ст.
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1897 ст.
Восприемники: священник [Иоанно-Предтеченской церкви села Каралат] Иоанн Семенович Нефедьев и крестьянка Чаганской волости и села Екатерина Созонтова девица дочь Кузнецова
Бракосочетание
До 1923
Бракосочетание
29.02.1924 ст.
Поручители: по жениху ─ Степанида К…; по невесте ─ Сусанна Осипова Сюсюкина.
Смерть
После 1931