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Кузнецов Пётр Михайлович

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.06.1897 ст.

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1897 ст.

Отец: Кузнецов Михаил Тихонович

Мать: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: священник [Иоанно-Предтеченской церкви села Каралат] Иоанн Семенович Нефедьев и крестьянка Чаганской волости и села Екатерина Созонтова девица дочь Кузнецова
Бракосочетание
До 1923

Жена: Кузнецова Ксения Фёдоровна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
29.02.1924 ст.

Жена: Кузнецова Пелагея Михайловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху ─ Степанида К…; по невесте ─ Сусанна Осипова Сюсюкина.
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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