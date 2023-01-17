Кузнецов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.07.1872 ст.
Дата смерти23.11.1922 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1872 ст.
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда деревни Шуклино временно-обязанный крестьянин Андрей Павлов Еремеев и астраханского мещанина Тихона Алексеева Кузнецова дочь девица Вера.
Военная служба
С 1893 по 1900
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
боцманмат океанского броненосного крейсера (полуброненосного фрегата) "Генерал-Адмирал" Русского императорского флота Вооружённых сил Российской империи.
Бракосочетание
06.11.1900 ст.
Жена: Кузнецова Мария Ивановна
Поручители: по жениху - Пензенской губернии Нижне-Ломовского уезда Адикаевской волости и села крестьянин Никифор Шугаев и посёлка Каралата крестьянин Созонт Тихонов Кузнецов; по невесте - посёлка Кара... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1908 ст.
Сын: Кузнецов Аркадий Андреевич
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьяне Иван Михайлов Кузнецов и Сергея Тихонова Кузнецова дочь Нина.
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.
Сын: Кузнецов Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьяне Василий Михайлов Кузнецов и Ивана Андреева Назарова дочь Ольга.
Рождение ребёнка
11.03.1912 ст.
Сын: Кузнецов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, волости и села Чагана крестьяне Петр Михайлов Кузнецов и Ольга Иванова дочь Назарова.
Рождение ребёнка
16.10.1913 ст.
Дочь: Маркова Зиновия Андреевна
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна
Восприемники: Астраханской губернии и уезда Чаганской волости села Камызяка крестьянин Василий Фёдоров Щитов и крестьянка села Каралата Клавдия Николаева жена Голубева
Рождение ребёнка
23.02.1917 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна
Восприемники: крестьяне села Каралата Александр Иванов Назаров и Таисия Иванова Кузнецова.
Смерть
23.11.1922 ст.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кузнецов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна