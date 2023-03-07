Кузнецов Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1909 ст.
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909 ст.
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьяне Василий Михайлов Кузнецов и Ивана Андреева Назарова дочь Ольга.
Смерть
После 1931
Призыв на военную службу
1941
Астраханской областной военный комиссариат
Военная служба
С 27.07.1943 по 09.08.1943
Астраханский военный пересылочный пункт