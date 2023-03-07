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Кузнецов Сергей Андреевич

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.09.1909 ст.

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909 ст.

Отец: Кузнецов Андрей Михайлович

Мать: Кузнецова Мария Ивановна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьяне Василий Михайлов Кузнецов и Ивана Андреева Назарова дочь Ольга.
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Призыв на военную службу
1941
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Астраханской областной военный комиссариат
Военная служба
С 27.07.1943 по 09.08.1943
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Астраханский военный пересылочный пункт
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