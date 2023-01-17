Кузнецова (Назарова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиПосле 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1900 ст.
Поручители: по жениху - Пензенской губернии Нижне-Ломовского уезда Адикаевской волости и села крестьянин Никифор Шугаев и посёлка Каралата крестьянин Созонт Тихонов Кузнецов; по невесте - посёлка Кара... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1908 ст.
Сын: Кузнецов Аркадий Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьяне Иван Михайлов Кузнецов и Сергея Тихонова Кузнецова дочь Нина.
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.
Сын: Кузнецов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьяне Василий Михайлов Кузнецов и Ивана Андреева Назарова дочь Ольга.
Рождение ребёнка
11.03.1912 ст.
Сын: Кузнецов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, волости и села Чагана крестьяне Петр Михайлов Кузнецов и Ольга Иванова дочь Назарова.
Рождение ребёнка
16.10.1913 ст.
Дочь: Маркова Зиновия Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович
Восприемники: Астраханской губернии и уезда Чаганской волости села Камызяка крестьянин Василий Фёдоров Щитов и крестьянка села Каралата Клавдия Николаева жена Голубева
Рождение ребёнка
23.02.1917 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович
Восприемники: крестьяне села Каралата Александр Иванов Назаров и Таисия Иванова Кузнецова.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кузнецов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович
Смерть
После 1943
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область