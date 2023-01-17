Кузнецова (Назарова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Назарова) Мария Ивановна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

После 1943

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
06.11.1900 ст.

Муж: Кузнецов Андрей Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - Пензенской губернии Нижне-Ломовского уезда Адикаевской волости и села крестьянин Никифор Шугаев и посёлка Каралата крестьянин Созонт Тихонов Кузнецов; по невесте - посёлка Кара... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1908 ст.

Сын: Кузнецов Аркадий Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьяне Иван Михайлов Кузнецов и Сергея Тихонова Кузнецова дочь Нина.
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьяне Василий Михайлов Кузнецов и Ивана Андреева Назарова дочь Ольга.
Рождение ребёнка
11.03.1912 ст.

Сын: Кузнецов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, волости и села Чагана крестьяне Петр Михайлов Кузнецов и Ольга Иванова дочь Назарова.
Рождение ребёнка
16.10.1913 ст.

Дочь: Маркова Зиновия Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханской губернии и уезда Чаганской волости села Камызяка крестьянин Василий Фёдоров Щитов и крестьянка села Каралата Клавдия Николаева жена Голубева
Рождение ребёнка
23.02.1917 ст.

Сын: Кузнецов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне села Каралата Александр Иванов Назаров и Таисия Иванова Кузнецова.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кузнецов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
После 1943
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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