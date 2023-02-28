Кузнецов Аркадий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Аркадий Андреевич

Кузнецов Аркадий Андреевич

avatar

Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.01.1908 ст.

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1908 ст.

Отец: Кузнецов Андрей Михайлович

Мать: Кузнецова Мария Ивановна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьяне Иван Михайлов Кузнецов и Сергея Тихонова Кузнецова дочь Нина.
Военная служба
С 1941 по 1942
рядовой 166-го кавалерийского полка 35-й кавалерийской дивизии 9-й Армии
Военная награда
06.11.1947
Москва, город федерального значения Москва
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
06.04.1985
Москва, город федерального значения Москва
орден Отечественной войны II степени
Смерть
После 1985
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close