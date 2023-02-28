Кузнецов Аркадий Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1908 ст.
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1908 ст.
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьяне Иван Михайлов Кузнецов и Сергея Тихонова Кузнецова дочь Нина.
Военная служба
С 1941 по 1942
рядовой 166-го кавалерийского полка 35-й кавалерийской дивизии 9-й Армии
Военная награда
06.11.1947
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
06.04.1985
орден Отечественной войны II степени
Смерть
После 1985
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область