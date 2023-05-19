Кузнецов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти12.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Военная служба
С 15.12.1942 по 05.03.1943
участник ВОВ, стрелок в наземных войсках
Военная служба
С 18.05.1943 по 26.07.1943
младший сержант, воздушный стрелок 805-го штурмового авиационного полка 230-й штурмовой авиационной дивизии
Военная награда
20.07.1943
медаль "За отвагу" "...совершил 11 боевых вылетов на самолёте Ил-2, отважно и бесстрашно отбивая атаки истребителей противника. В воздухе осмотрителен, летает на боевые задания уверенно и смело"
Пропал без вести (военное)
26.07.1943
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
пропал без вести вместе с командиром эскадрильи при выполнении боевого задания на самолёте Ил-2 - в районе станицы Абинская столкнулся с самолётом (числился погибшим, однако выжил)
Военная награда
11.08.1943
орден "Красной звезды"
Военная служба
С ?.08.1943 по ?.11.1943
младший сержант, автоматчик 1331-го полка 318-й стрелковой дивизии
Смерть
12.11.1943
Героевское, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
погиб в бою в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции