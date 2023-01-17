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Кузнецов Александр Андреевич

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.03.1912 ст.

Дата смерти

?.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1912 ст.

Отец: Кузнецов Андрей Михайлович

Мать: Кузнецова Мария Ивановна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханской губернии и уезда, волости и села Чагана крестьяне Петр Михайлов Кузнецов и Ольга Иванова дочь Назарова.
Образование
1933
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
учебно-командные курсы на штурмана малого плавания
Военная служба
С 1935 по 1938
Работа или профессия
С 1938 по 1941
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
матрос / неводчик / помощник тралмастера в Управлении активного морского рыболовства (Морлов) Государственного акционерного Камчатского общества
Работа или профессия
С 1941 по 1945
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
помощник тралмастера на рыболовном траулере "Восток"
Образование
1946
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
курсы штурманов малого плавания
Работа или профессия
С 1951 по 1952
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
старший помощник капитана среднего рыболовного траулера "Север" управления тралового флота Главкамчатрыбпрома
Работа или профессия
С 1952 по 1968
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
капитан среднего рыболовного траулера "Север" управления тралового и рефрижераторного флота Главкамчатрыбпрома
Награда
02.03.1957
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в развитии активного промысла рыбы в открытых морях, освоение новой техники и достигнутые высокие уловы Кузнецову Александру Андреевичу пр... Показать все
Смерть
?.10.1977
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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