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Кузнецов Александр Михайлович

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.11.1889 ст.

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1889 ст.

Отец: Кузнецов Михаил Тихонович

Мать: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и села Каралата крестьянина Василия Алексеева Иванова дочь девица Надежда.
Бракосочетание
21.02.1918 ст.

Жена: Кузнецова Клавдия Степановна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – Астраханского уезда села Каралата крестьяне Петр Васильев Иванов и Павел Михайлов Кузнецов; по невесте – таковые же крестьяне Александр Васильев Мигунов и Василий Андреев Казак... Показать все
Бракосочетание
11.06.1921 ст.

Жена: Кузнецова Мария Ивановна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху ─ граждане села Каралата Клавдия Хазова и Федор Федуров; по невесте ─ Петр Якименко и Леонтий Хазов.
Рождение ребёнка
22.10.1923 ст.

Сын: Кузнецов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Николай Иванович Екименко и Серафима Ивановна Мигунова.
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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