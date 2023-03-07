Кузнецов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.11.1889 ст.
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
17.11.1889 ст.
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и села Каралата крестьянина Василия Алексеева Иванова дочь девица Надежда.
Бракосочетание
21.02.1918 ст.
Поручители: по жениху – Астраханского уезда села Каралата крестьяне Петр Васильев Иванов и Павел Михайлов Кузнецов; по невесте – таковые же крестьяне Александр Васильев Мигунов и Василий Андреев Казак... Показать все
Бракосочетание
11.06.1921 ст.
Жена: Кузнецова Мария Ивановна
Поручители: по жениху ─ граждане села Каралата Клавдия Хазова и Федор Федуров; по невесте ─ Петр Якименко и Леонтий Хазов.
Рождение ребёнка
22.10.1923 ст.
Сын: Кузнецов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна
Восприемники: граждане села Каралата Николай Иванович Екименко и Серафима Ивановна Мигунова.
Смерть
После 1931