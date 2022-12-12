Кузнецова (Гундарина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Гундарина) Мария Ивановна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
11.06.1921 ст.

Муж: Кузнецов Александр Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху ─ граждане села Каралата Клавдия Хазова и Федор Федуров; по невесте ─ Петр Якименко и Леонтий Хазов.
Рождение ребёнка
22.10.1923 ст.

Сын: Кузнецов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Николай Иванович Екименко и Серафима Ивановна Мигунова.
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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