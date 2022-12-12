Кузнецова (Гундарина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.06.1921 ст.
Поручители: по жениху ─ граждане села Каралата Клавдия Хазова и Федор Федуров; по невесте ─ Петр Якименко и Леонтий Хазов.
Рождение ребёнка
22.10.1923 ст.
Сын: Кузнецов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Михайлович
Восприемники: граждане села Каралата Николай Иванович Екименко и Серафима Ивановна Мигунова.
Смерть
После 1931