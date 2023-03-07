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Кузнецов Павел Михайлович

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

После 1937

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Кузнецов Михаил Тихонович

Мать: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
13.04.1903 ст.

Жена: Кузнецова Варвара Никитична

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - крестьянин села Каралата Лука Васильев Ерофеев и таковой же крестьянин Василий Алексеев Иванов; по невесте - Астраханской губернии и уезда Чаганской волости села Камызяка крест... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1907 ст.

Дочь: Назарова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Никитична

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне села Каралата Сергей Иванов Кузнецов и Софония Тихонова Кузнецова дочь Александра.
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.

Сын: Кузнецов Александр Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Никитична

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне села Каралата Сергей Иванов Кузнецов и Николая Михайлова Кузнецова дочь Клавдия.
Рождение ребёнка
11.09.1914 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Никитична

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне села Каралата Василий Петров Кузнецов и Анастасия Андреева дочь Кузнецова.
Рождение ребёнка
27.02.1924 ст.

Сын: Кузнецов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Никитична

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Михаил Николаевич Кузнецов и девица Валентина Павловна Кузнецова.
Бракосочетание
19.07.1929 ст.

Жена: Кузнецова Агафья Никитична

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху ─ села Каралата граждане Ермолай Федорович Березенцов и Иван Васильевич Иванов; по невесте ─ таковые же граждане Алексей Павлович Кисляков и Алексей Федорович Степанов.
Рождение ребёнка
05.07.1930 ст.

Сын: Кузнецов Вениамин Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Никитична

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: села Каралата граждане Аркадий Андреевич Кузнецов и Екатерина Павловна Кузнецова.
Осуждение
09.04.1937
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Работа или профессия
1937
Находка, Находкинский, Приморский край
бригадир ставного невода на рыбных промыслах рыбокомбината "Тафуин" Будённовского (ныне - Партизанского) района Приморской области Дальневосточного края (ныне - Приморского края)
Смерть
После 1937
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Реабилитация осужденного
03.05.1990
Москва, город федерального значения Москва
реабилитирован постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР
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