Кузнецов Павел Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1876
Бракосочетание
13.04.1903 ст.
Поручители: по жениху - крестьянин села Каралата Лука Васильев Ерофеев и таковой же крестьянин Василий Алексеев Иванов; по невесте - Астраханской губернии и уезда Чаганской волости села Камызяка крест... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1907 ст.
Дочь: Назарова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Никитична
Восприемники: крестьяне села Каралата Сергей Иванов Кузнецов и Софония Тихонова Кузнецова дочь Александра.
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.
Сын: Кузнецов Александр Павлович
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Никитична
Восприемники: крестьяне села Каралата Сергей Иванов Кузнецов и Николая Михайлова Кузнецова дочь Клавдия.
Рождение ребёнка
11.09.1914 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Никитична
Восприемники: крестьяне села Каралата Василий Петров Кузнецов и Анастасия Андреева дочь Кузнецова.
Рождение ребёнка
27.02.1924 ст.
Сын: Кузнецов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Никитична
Восприемники: граждане села Каралата Михаил Николаевич Кузнецов и девица Валентина Павловна Кузнецова.
Бракосочетание
19.07.1929 ст.
Поручители: по жениху ─ села Каралата граждане Ермолай Федорович Березенцов и Иван Васильевич Иванов; по невесте ─ таковые же граждане Алексей Павлович Кисляков и Алексей Федорович Степанов.
Рождение ребёнка
05.07.1930 ст.
Сын: Кузнецов Вениамин Павлович
Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Никитична
Восприемники: села Каралата граждане Аркадий Андреевич Кузнецов и Екатерина Павловна Кузнецова.
Осуждение
09.04.1937
Работа или профессия
1937
Находка, Находкинский, Приморский край
бригадир ставного невода на рыбных промыслах рыбокомбината "Тафуин" Будённовского (ныне - Партизанского) района Приморской области Дальневосточного края (ныне - Приморского края)
Смерть
После 1937
Реабилитация осужденного
03.05.1990
Москва, город федерального значения Москва
реабилитирован постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР