Кузнецова (Малышева) Варвара Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Малышева) Варвара Никитична

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Место рождения

Завьяловка, Саратовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

01.03.1926 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Завьяловка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
13.04.1903 ст.

Муж: Кузнецов Павел Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - крестьянин села Каралата Лука Васильев Ерофеев и таковой же крестьянин Василий Алексеев Иванов; по невесте - Астраханской губернии и уезда Чаганской волости села Камызяка крест... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1907 ст.

Дочь: Назарова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне села Каралата Сергей Иванов Кузнецов и Софония Тихонова Кузнецова дочь Александра.
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.

Сын: Кузнецов Александр Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне села Каралата Сергей Иванов Кузнецов и Николая Михайлова Кузнецова дочь Клавдия.
Рождение ребёнка
11.09.1914 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне села Каралата Василий Петров Кузнецов и Анастасия Андреева дочь Кузнецова.
Рождение ребёнка
27.02.1924 ст.

Сын: Кузнецов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Михаил Николаевич Кузнецов и девица Валентина Павловна Кузнецова.
Смерть
01.03.1926 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
"умерла в возрасте 40 лет после родов"
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