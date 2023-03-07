Кузнецова (Малышева) Варвара Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти01.03.1926 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1903 ст.
Поручители: по жениху - крестьянин села Каралата Лука Васильев Ерофеев и таковой же крестьянин Василий Алексеев Иванов; по невесте - Астраханской губернии и уезда Чаганской волости села Камызяка крест... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1907 ст.
Дочь: Назарова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Михайлович
Восприемники: крестьяне села Каралата Сергей Иванов Кузнецов и Софония Тихонова Кузнецова дочь Александра.
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.
Сын: Кузнецов Александр Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Михайлович
Восприемники: крестьяне села Каралата Сергей Иванов Кузнецов и Николая Михайлова Кузнецова дочь Клавдия.
Рождение ребёнка
11.09.1914 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Михайлович
Восприемники: крестьяне села Каралата Василий Петров Кузнецов и Анастасия Андреева дочь Кузнецова.
Рождение ребёнка
27.02.1924 ст.
Сын: Кузнецов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Михайлович
Восприемники: граждане села Каралата Михаил Николаевич Кузнецов и девица Валентина Павловна Кузнецова.
Смерть
01.03.1926 ст.
"умерла в возрасте 40 лет после родов"