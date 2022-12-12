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Кузнецов Алексей Павлович

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.02.1924 ст.

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1924 ст.

Отец: Кузнецов Павел Михайлович

Мать: Кузнецова Варвара Никитична

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Михаил Николаевич Кузнецов и девица Валентина Павловна Кузнецова.
Военная служба
С 1942 по 1945
гвардии младший сержант 26-й гвардейской тяжёлой миномётной бригады
Призыв на военную службу
1942
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Кировский районный военный комиссариат г. Астрахани
Смерть
После 1945
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Военная награда
06.04.1985
орден "Отечественной войны" II степени
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