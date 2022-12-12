Кузнецов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения27.02.1924 ст.
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1924 ст.
Восприемники: граждане села Каралата Михаил Николаевич Кузнецов и девица Валентина Павловна Кузнецова.
Военная служба
С 1942 по 1945
гвардии младший сержант 26-й гвардейской тяжёлой миномётной бригады
Призыв на военную службу
1942
Кировский районный военный комиссариат г. Астрахани
Смерть
После 1945
Военная награда
06.04.1985
орден "Отечественной войны" II степени