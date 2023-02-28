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Назарова (Кузнецова) Валентина Павловна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.01.1907 ст.

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1907 ст.

Отец: Кузнецов Павел Михайлович

Мать: Кузнецова Варвара Никитична

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне села Каралата Сергей Иванов Кузнецов и Софония Тихонова Кузнецова дочь Александра.
Бракосочетание
24.11.1929 ст.

Муж: Назаров Аркадий Степанович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху ─ Евгений Николаевич Смирнов; по невесте ─ Анисия Ефимовна Маркова.
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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