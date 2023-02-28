Назарова (Кузнецова) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения26.01.1907 ст.
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1907 ст.
Восприемники: крестьяне села Каралата Сергей Иванов Кузнецов и Софония Тихонова Кузнецова дочь Александра.
Бракосочетание
24.11.1929 ст.
Поручители: по жениху ─ Евгений Николаевич Смирнов; по невесте ─ Анисия Ефимовна Маркова.
Смерть
После 1931