деревня Завьяловка, Саратовский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Завьяловка

Саратовский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
237Завьяловка (Ошаровка), д. каз. и удел.при рч. Карабулаке.916180678694Базар. Заводов 9. Мельниц 5. Кузниц 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Карабулакская волость
34. Завьяловка (Ошаровка, Пищеровка), село бывшее государственное и удельное, при речке Карабулаке, дворов 267, жителей 1668, церковь православная, 8 постоялых дворов, 4 Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.