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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
237Завьяловка (Ошаровка), д. каз. и удел.при рч. Карабулаке.916180678694Базар. Заводов 9. Мельниц 5. Кузниц 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
34. Завьяловка (Ошаровка, Пищеровка), село бывшее государственное и удельное, при речке Карабулаке, дворов 267, жителей 1668, церковь православная, 8 постоялых дворов, 4 Показать все