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Кузнецов Василий Михайлович

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

21.03.1882 ст.

Дата смерти

03.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1882 ст.

Отец: Кузнецов Михаил Тихонович

Мать: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и той же губернии мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова
Бракосочетание
28.01.1908 ст.

Жена: Кузнецова Васса Сергеевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - Астраханского уезда Чаганской волости крестьяне Иван Михайлов Кузнецов и Василий Сергеев Кузнецов; по невесте - Тамбовской губернии и уезда села Гладышева фельдшер Пётр Карпов ... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1910 ст.

Сын: Кузнецов Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Васса Сергеевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.02.1912 ст.

Сын: Кузнецов Демьян Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Васса Сергеевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
03.02.1964
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
причина смерти: общий атеросклероз / склероз сосудов головного мозга место жительства: ул. Загородная, 86
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