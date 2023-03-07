Кузнецов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.03.1882 ст.
Дата смерти03.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1882 ст.
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и той же губернии мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова
Бракосочетание
28.01.1908 ст.
Поручители: по жениху - Астраханского уезда Чаганской волости крестьяне Иван Михайлов Кузнецов и Василий Сергеев Кузнецов; по невесте - Тамбовской губернии и уезда села Гладышева фельдшер Пётр Карпов ... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1910 ст.
Сын: Кузнецов Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Васса Сергеевна
Рождение ребёнка
20.02.1912 ст.
Сын: Кузнецов Демьян Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Васса Сергеевна
Смерть
03.02.1964
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
причина смерти: общий атеросклероз / склероз сосудов головного мозга место жительства: ул. Загородная, 86