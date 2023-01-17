Кузнецов Демьян Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1912 ст.
Дата смерти22.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1912 ст.
Отбывание наказания
1938
осуждён на 3 года по статье 74 "Хулиганство" Уголовного кодекса РСФРС в ред. 1926 года
Призыв на военную службу
30.07.1941
131-й армейский запасной стрелковый полк 71-стрелковой дивизии, 7-я Армия, Ленинградский / Карельский фронты
Попал в плен (военное)
07.09.1941
Нурмолицы, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
рядовой, 3-й батальон, 3-я Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения "4-5 сентября 1941 года на стыке Олонецкой дивизии и 3-й ЛДНО в районе Теряевой Горы ударная группировка финнов прорвал... Показать все
Попал в плен (военное)
С 26.09.1941 по 26.11.1941
из финского порта Мантилуото был доставлен в Организационный лагерь № 1, община Настола в провинции Пяйят-Хяме, губерния Южная Финляндия, Финляндия / Järjestelyleiri 1, Nastola 984 лагерный номер Ö-4... Показать все
Попал в плен (военное)
12.03.1942
Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
лагерь военнопленных № 17, г. Олонец (Sotavankileiri 17, Aunuksenkaupunki) 90 лагерный номер Au-5551
Бракосочетание
08.11.1947
Смерть
22.05.1968