Кузнецова (Небеснова) Васса Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1891 ст.
Дата смерти22.01.1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891 ст.
Восприемники: крестьянин села Камызяка Тимофей Степанов Дегтярев и Нижегородской губернии Арзамасского уезда села Селезнева крестьянка Анна Васильева жена Потапа Вирюшкина.
Бракосочетание
28.01.1908 ст.
Поручители: по жениху - Астраханского уезда Чаганской волости крестьяне Иван Михайлов Кузнецов и Василий Сергеев Кузнецов; по невесте - Тамбовской губернии и уезда села Гладышева фельдшер Пётр Карпов ... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1910 ст.
Сын: Кузнецов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
20.02.1912 ст.
Сын: Кузнецов Демьян Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Смерть
22.01.1973
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область