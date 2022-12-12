Кузнецова (Небеснова) Васса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Небеснова) Васса Сергеевна

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Место рождения

Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.08.1891 ст.

Дата смерти

22.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891 ст.

Отец: Небеснов Сергей Петрович

Мать: Небеснова Евдокия Александровна

Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин села Камызяка Тимофей Степанов Дегтярев и Нижегородской губернии Арзамасского уезда села Селезнева крестьянка Анна Васильева жена Потапа Вирюшкина.
Бракосочетание
28.01.1908 ст.

Муж: Кузнецов Василий Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - Астраханского уезда Чаганской волости крестьяне Иван Михайлов Кузнецов и Василий Сергеев Кузнецов; по невесте - Тамбовской губернии и уезда села Гладышева фельдшер Пётр Карпов ... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1910 ст.

Сын: Кузнецов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.02.1912 ст.

Сын: Кузнецов Демьян Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
22.01.1973
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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