Небеснова (Мыльникова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небеснова (Мыльникова) Евдокия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.03.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Небеснов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Небеснов Сергей Петрович

Верхняя Лухма, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.08.1891 ст.

Дочь: Кузнецова Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Небеснов Сергей Петрович

Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин села Камызяка Тимофей Степанов Дегтярев и Нижегородской губернии Арзамасского уезда села Селезнева крестьянка Анна Васильева жена Потапа Вирюшкина.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Небеснов Сергей Петрович

Смерть
07.03.1923
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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