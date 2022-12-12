Небеснова (Мыльникова) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.03.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Небеснов Сергей Петрович
Верхняя Лухма, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.08.1891 ст.
Дочь: Кузнецова Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Небеснов Сергей Петрович
Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин села Камызяка Тимофей Степанов Дегтярев и Нижегородской губернии Арзамасского уезда села Селезнева крестьянка Анна Васильева жена Потапа Вирюшкина.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1923
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область