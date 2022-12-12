Сметанина (Кузнецова) Хиония (Феозва) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина (Кузнецова) Хиония (Феозва) Михайловна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.01.1880 ст.

Дата смерти

После 1929

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880 ст.

Отец: Кузнецов Михаил Тихонович

Мать: Кузнецова Евдокия Павловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и астраханская же мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова.
Бракосочетание
22.07.1898 ст.

Муж: Сметанин Сергей Александрович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - Нижегородской губернии Балахнинского уезда Гнилицкой волости деревни Горбатовки крестьянин Пётр Фёдоров Маринин и астраханский мещанин Лев Иванов Сметанин; по невесте - Астраха... Показать все
Смерть
После 1929
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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