Сметанина (Кузнецова) Хиония (Феозва) Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1880 ст.
Дата смертиПосле 1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880 ст.
Восприемники: астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов и астраханская же мещанка девица Настасья Тихонова Кузнецова.
Бракосочетание
22.07.1898 ст.
Поручители: по жениху - Нижегородской губернии Балахнинского уезда Гнилицкой волости деревни Горбатовки крестьянин Пётр Фёдоров Маринин и астраханский мещанин Лев Иванов Сметанин; по невесте - Астраха... Показать все
Смерть
После 1929