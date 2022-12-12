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Сметанин Сергей Александрович

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

28.09.1878 ст.

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
22.07.1898 ст.

Жена: Сметанина Хиония Михайловна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - Нижегородской губернии Балахнинского уезда Гнилицкой волости деревни Горбатовки крестьянин Пётр Фёдоров Маринин и астраханский мещанин Лев Иванов Сметанин; по невесте - Астраха... Показать все
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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