Сметанин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения28.09.1878 ст.
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1898 ст.
Поручители: по жениху - Нижегородской губернии Балахнинского уезда Гнилицкой волости деревни Горбатовки крестьянин Пётр Фёдоров Маринин и астраханский мещанин Лев Иванов Сметанин; по невесте - Астраха... Показать все
Смерть
После 1931