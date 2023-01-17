Кузнецова (Кузовенкова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кузовенкова) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

23.12.1824 ст.

Дата смерти

С 1863 по 1866

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1824 ст.

Отец: Кузовенков Николай Михайлович

Мать: Кузовенкова Елена

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
28.07.1841 ст.

Муж: Кузнецов Тихон Алексеевич

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – астраханские мещане Аким Кузнецов и Пётр Губанов; а по невесте – государственные крестьяне Николай Михайлов [Кузовенков] и Леонтий Крылов.
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Хазова Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.10.1847 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.02.1850 ст.

Сын: Кузнецов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Кузнецов Созонт Тихонович

Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Кузнецов Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Кузнецов Пётр Тихонович

Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Казакова Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
С 1863 по 1866
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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