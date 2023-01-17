Кузнецова (Кузовенкова) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1824 ст.
Дата смертиС 1863 по 1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
23.12.1824 ст.
Отец: Кузовенков Николай Михайлович
Мать: Кузовенкова Елена
Бракосочетание
28.07.1841 ст.
Поручители: по жениху – астраханские мещане Аким Кузнецов и Пётр Губанов; а по невесте – государственные крестьяне Николай Михайлов [Кузовенков] и Леонтий Крылов.
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Хазова Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
01.10.1847 ст.
Сын: Кузнецов Михаил Тихонович
Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
19.02.1850 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Кузнецов Созонт Тихонович
Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Кузнецов Сергей Тихонович
Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Казакова Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Тихон Алексеевич
Смерть
С 1863 по 1866