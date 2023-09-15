Кузнецов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.12.1874 ст.
Дата смерти26.05.1931 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
03.12.1874 ст.
Восприемники: астраханский мещанин Созонт Тихонов Кузнецов и такового же мещанина Тихона Алексеева Кузнецова дочь девица Вера.
Бракосочетание
17.01.1894 ст.
Поручители: по жениху - астраханский мещанин Иван Тихонов Кузнецов и Астраханской губернии и уезда Карантинной волости крестьянин Яков Ильин Курганов; по невесте - личный [почётный] гражданин Николай ... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1894 ст.
Дочь: Голубева Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Хрисанфовна
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов и астраханская мещанка Хиония Михайлова Кузнецова.
Рождение ребёнка
21.06.1900 ст.
Сын: Кузнецов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Хрисанфовна
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов и крестьянка села Чагана Хиония Михайлова жена Сметанина.
Рождение ребёнка
25.11.1902 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Хрисанфовна
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов; Астраханской губернии и уезда Чаганской волости и села крестьянина крестьянина Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1905 ст.
Дочь: Фидурова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Хрисанфовна
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов; Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьянина Андрея Михайлова... Показать все
Рождение ребёнка
30.07.1910 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Хрисанфовна
Восприемники: крестьяне села Каралата Яков Леонтьев Хазов и вдова Анастасия Петрова Кузнецова.
Рождение ребёнка
18.03.1913 ст.
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Хрисанфовна
Восприемники: крестьяне села Каралата Яков Леонтьев Хазов и Хиония Иванова жена Сметанина.
Бракосочетание
12.10.1921 ст.
Поручители: по жениху - граждане села Каралата Петр Кузнецов и Григорий Владимиров; по невесте - Григорий Усачев и Евдокия Матвеева.
Осуждение
08.02.1930
Занесён в "Список кулаков, подлежащих выселению с семьями по Каралатскому сельсовету Камызякского района". Решением Особой Комиссии исключён.
Смерть
26.05.1931 ст.
"умер в возрасте 57 лет от чахотки"