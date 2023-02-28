Кузнецова (Мигунова) Хиония Хрисанфовна
Место рождения
Дата рождения31.03.1873 ст.
Дата смерти17.05.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1894 ст.
Поручители: по жениху - астраханский мещанин Иван Тихонов Кузнецов и Астраханской губернии и уезда Карантинной волости крестьянин Яков Ильин Курганов; по невесте - личный [почётный] гражданин Николай ... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1894 ст.
Дочь: Голубева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов и астраханская мещанка Хиония Михайлова Кузнецова.
Рождение ребёнка
21.06.1900 ст.
Сын: Кузнецов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов и крестьянка села Чагана Хиония Михайлова жена Сметанина.
Рождение ребёнка
25.11.1902 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов; Астраханской губернии и уезда Чаганской волости и села крестьянина крестьянина Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1905 ст.
Дочь: Фидурова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов; Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьянина Андрея Михайлова... Показать все
Рождение ребёнка
30.07.1910 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович
Восприемники: крестьяне села Каралата Яков Леонтьев Хазов и вдова Анастасия Петрова Кузнецова.
Рождение ребёнка
18.03.1913 ст.
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович
Восприемники: крестьяне села Каралата Яков Леонтьев Хазов и Хиония Иванова жена Сметанина.
Смерть
17.05.1920