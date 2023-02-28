Кузнецова (Мигунова) Хиония Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Мигунова) Хиония Хрисанфовна

Кузнецова (Мигунова) Хиония Хрисанфовна

avatar

Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

31.03.1873 ст.

Дата смерти

17.05.1920

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
17.01.1894 ст.

Муж: Кузнецов Николай Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - астраханский мещанин Иван Тихонов Кузнецов и Астраханской губернии и уезда Карантинной волости крестьянин Яков Ильин Курганов; по невесте - личный [почётный] гражданин Николай ... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1894 ст.

Дочь: Голубева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов и астраханская мещанка Хиония Михайлова Кузнецова.
Рождение ребёнка
21.06.1900 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов и крестьянка села Чагана Хиония Михайлова жена Сметанина.
Рождение ребёнка
25.11.1902 ст.

Сын: Кузнецов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов; Астраханской губернии и уезда Чаганской волости и села крестьянина крестьянина Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1905 ст.

Дочь: Фидурова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов; Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьянина Андрея Михайлова... Показать все
Рождение ребёнка
30.07.1910 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне села Каралата Яков Леонтьев Хазов и вдова Анастасия Петрова Кузнецова.
Рождение ребёнка
18.03.1913 ст.

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьяне села Каралата Яков Леонтьев Хазов и Хиония Иванова жена Сметанина.
Смерть
17.05.1920
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close