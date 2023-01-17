Фидурова (Кузнецова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидурова (Кузнецова) Мария Николаевна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.06.1905 ст.

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1905 ст.

Отец: Кузнецов Николай Михайлович

Мать: Кузнецова Хиония Хрисанфовна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов; Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьянина Андрея Михайлова... Показать все
Бракосочетание
02.07.1925 ст.

Муж: Фидуров Андрей Николаевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху ─ Михаил Середенков и Георгий Хазов; по невесте ─ Лидия Попова и Мария Евдокимова.
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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