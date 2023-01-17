Фидурова (Кузнецова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1905 ст.
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1905 ст.
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов; Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости и села крестьянина Андрея Михайлова... Показать все
Бракосочетание
02.07.1925 ст.
Поручители: по жениху ─ Михаил Середенков и Георгий Хазов; по невесте ─ Лидия Попова и Мария Евдокимова.
Смерть
После 1931