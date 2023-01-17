Кузнецов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1902 ст.
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1902 ст.
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов; Астраханской губернии и уезда Чаганской волости и села крестьянина крестьянина Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1930 ст.
Дочь: Юлия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Восприемники: граждане села Каралата Николай Андреевич Середенков и Зинаида Андреевна Середенкова.
Бракосочетание
До 1930
Смерть
После 1931