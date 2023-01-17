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Кузнецов Иван Николаевич

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.11.1902 ст.

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1902 ст.

Отец: Кузнецов Николай Михайлович

Мать: Кузнецова Хиония Хрисанфовна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов; Астраханской губернии и уезда Чаганской волости и села крестьянина крестьянина Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1930 ст.

Дочь: Юлия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Николай Андреевич Середенков и Зинаида Андреевна Середенкова.
Бракосочетание
До 1930

Жена: Кузнецова Клавдия Андреевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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