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Кузнецов Михаил Николаевич

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

21.06.1900 ст.

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1900 ст.

Отец: Кузнецов Николай Михайлович

Мать: Кузнецова Хиония Хрисанфовна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов и крестьянка села Чагана Хиония Михайлова жена Сметанина.
Бракосочетание
07.02.1925 ст.

Жена: Кузнецова Мария Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху ─ граждане села Каралата Алексей Сергеевич Кузнецов и Иван Егорович Голубев; по невесте ─ таковые же граждане Сергей Дмитриевич Назаров и Клавдия Федоровна Маркова.
Рождение ребёнка
13.06.1926 ст.

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Федор Михайлович Гоголин и девица Мария Николаевна Фидурова.
Рождение ребёнка
26.08.1929 ст.

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане селе Каралата Василий Васильевич Середенков и Клавдия Николаевна Голубева.
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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