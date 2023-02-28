Кузнецов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1900 ст.
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1900 ст.
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов и крестьянка села Чагана Хиония Михайлова жена Сметанина.
Бракосочетание
07.02.1925 ст.
Поручители: по жениху ─ граждане села Каралата Алексей Сергеевич Кузнецов и Иван Егорович Голубев; по невесте ─ таковые же граждане Сергей Дмитриевич Назаров и Клавдия Федоровна Маркова.
Рождение ребёнка
13.06.1926 ст.
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Николаевна
Восприемники: граждане села Каралата Федор Михайлович Гоголин и девица Мария Николаевна Фидурова.
Рождение ребёнка
26.08.1929 ст.
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Николаевна
Восприемники: граждане селе Каралата Василий Васильевич Середенков и Клавдия Николаевна Голубева.
Смерть
После 1931