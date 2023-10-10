Кузнецова (Шашина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1925 ст.
Поручители: по жениху ─ граждане села Каралата Алексей Сергеевич Кузнецов и Иван Егорович Голубев; по невесте ─ таковые же граждане Сергей Дмитриевич Назаров и Клавдия Федоровна Маркова.
Рождение ребёнка
13.06.1926 ст.
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Восприемники: граждане села Каралата Федор Михайлович Гоголин и девица Мария Николаевна Фидурова.
Рождение ребёнка
26.08.1929 ст.
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Восприемники: граждане селе Каралата Василий Васильевич Середенков и Клавдия Николаевна Голубева.
Смерть
После 1931