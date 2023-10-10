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Кузнецова (Шашина) Мария Николаевна

Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
07.02.1925 ст.

Муж: Кузнецов Михаил Николаевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху ─ граждане села Каралата Алексей Сергеевич Кузнецов и Иван Егорович Голубев; по невесте ─ таковые же граждане Сергей Дмитриевич Назаров и Клавдия Федоровна Маркова.
Рождение ребёнка
13.06.1926 ст.

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Федор Михайлович Гоголин и девица Мария Николаевна Фидурова.
Рождение ребёнка
26.08.1929 ст.

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане селе Каралата Василий Васильевич Середенков и Клавдия Николаевна Голубева.
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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