Голубева (Кузнецова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Кузнецова) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.11.1894 ст.

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1894 ст.

Отец: Кузнецов Николай Михайлович

Мать: Кузнецова Хиония Хрисанфовна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов и астраханская мещанка Хиония Михайлова Кузнецова.
Бракосочетание
28.01.1913 ст.

Муж: Голубев Николай Егорович / Георгиевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – крестьяне Каралатской волости Иван Иванов Васильев и Александр Голубев; по невесте – крестьяне Каралатской волости Василий Михайлов Кузнецов и Иван Хрисанфов Мигунов.
Рождение ребёнка
13.03.1918 ст.

Сын: Голубев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Голубев Николай Егорович / Георгиевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии Горбатовского уезда села Дуденова Василий Егоров Голубев и села Каралата девица Агафья Сергеева Сметанина.
Рождение ребёнка
13.11.1921 ст.

Сын: Голубев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Голубев Николай Егорович / Георгиевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Георгий Алексеев Печерский и Анна Михайлова Кузнецова.
Рождение ребёнка
04.02.1924 ст.

Сын: Голубев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Голубев Николай Егорович / Георгиевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Иван Николаевич Кузнецов и Евдокия Степановна Голубева.
Смерть
После 1948
Нариманов, Наримановский муниципальный район, Астраханская область
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