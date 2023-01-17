Голубева (Кузнецова) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1894 ст.
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1894 ст.
Восприемники: Нижегородской губернии Горбатовского уезда Дуденовской волости и села крестьянин Яков Леонтьев Хазов и астраханская мещанка Хиония Михайлова Кузнецова.
Бракосочетание
28.01.1913 ст.
Поручители: по жениху – крестьяне Каралатской волости Иван Иванов Васильев и Александр Голубев; по невесте – крестьяне Каралатской волости Василий Михайлов Кузнецов и Иван Хрисанфов Мигунов.
Рождение ребёнка
13.03.1918 ст.
Сын: Голубев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Голубев Николай Егорович / Георгиевич
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии Горбатовского уезда села Дуденова Василий Егоров Голубев и села Каралата девица Агафья Сергеева Сметанина.
Рождение ребёнка
13.11.1921 ст.
Сын: Голубев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Голубев Николай Егорович / Георгиевич
Восприемники: граждане села Каралата Георгий Алексеев Печерский и Анна Михайлова Кузнецова.
Рождение ребёнка
04.02.1924 ст.
Сын: Голубев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Голубев Николай Егорович / Георгиевич
Восприемники: граждане села Каралата Иван Николаевич Кузнецов и Евдокия Степановна Голубева.
Смерть
После 1948
Нариманов, Наримановский муниципальный район, Астраханская область