Голубев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1924 ст.
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1924 ст.
Восприемники: граждане села Каралата Иван Николаевич Кузнецов и Евдокия Степановна Голубева.
Призыв на военную службу
10.05.1942
Наримановский районный военный комиссариат
Военная служба
С 1942 по 1946
рядовой, музыкант 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 1-й гвардейской воздушно-десантной Звенигородско-Бухарестской Краснознамённой ордена Суворова дивизии
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Военная награда
30.05.1945
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Военная служба
С 01.10.1945 по 30.10.1945
112-й запасной стрелковый полк
Военная награда
02.10.1945
медаль "За боевые заслуги"
Военная служба
С 08.10.1946 по 15.10.1946
112-й запасной стрелковый полк
Военная служба
С 15.10.1946
2-й отдельный мотоциклетный полк
Военная награда
06.04.1984
орден "Отечественной войны" II степени
Смерть
После 1985