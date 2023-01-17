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Голубев Николай Егорович / Георгиевич

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Место рождения

Дуденево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

01.09.1923 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуденево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
28.01.1913 ст.

Жена: Голубева Клавдия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – крестьяне Каралатской волости Иван Иванов Васильев и Александр Голубев; по невесте – крестьяне Каралатской волости Василий Михайлов Кузнецов и Иван Хрисанфов Мигунов.
Рождение ребёнка
13.03.1918 ст.

Сын: Голубев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии Горбатовского уезда села Дуденова Василий Егоров Голубев и села Каралата девица Агафья Сергеева Сметанина.
Рождение ребёнка
13.11.1921 ст.

Сын: Голубев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Георгий Алексеев Печерский и Анна Михайлова Кузнецова.
Смерть
01.09.1923 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
"умер в возрасте 31 года от столбняка"
Рождение ребёнка
04.02.1924 ст.

Сын: Голубев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Иван Николаевич Кузнецов и Евдокия Степановна Голубева.
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