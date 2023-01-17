Голубев Николай Егорович / Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти01.09.1923 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1913 ст.
Поручители: по жениху – крестьяне Каралатской волости Иван Иванов Васильев и Александр Голубев; по невесте – крестьяне Каралатской волости Василий Михайлов Кузнецов и Иван Хрисанфов Мигунов.
Рождение ребёнка
13.03.1918 ст.
Сын: Голубев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии Горбатовского уезда села Дуденова Василий Егоров Голубев и села Каралата девица Агафья Сергеева Сметанина.
Рождение ребёнка
13.11.1921 ст.
Сын: Голубев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна
Восприемники: граждане села Каралата Георгий Алексеев Печерский и Анна Михайлова Кузнецова.
Смерть
01.09.1923 ст.
"умер в возрасте 31 года от столбняка"
Рождение ребёнка
04.02.1924 ст.
Сын: Голубев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Голубева Клавдия Николаевна
Восприемники: граждане села Каралата Иван Николаевич Кузнецов и Евдокия Степановна Голубева.