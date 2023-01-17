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Голубев Михаил Николаевич

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.11.1921 ст.

Дата смерти

Около ?.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1921 ст.

Отец: Голубев Николай Егорович / Георгиевич

Мать: Голубева Клавдия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Георгий Алексеев Печерский и Анна Михайлова Кузнецова.
Призыв на военную службу
17.04.1941
Нариманов, Наримановский муниципальный район, Астраханская область
Наримановский районный военный комиссариат
Военная служба
С 1941 по 1942
рядовой 2-й роты 86-го отдельного строительно-путевого железнодорожного батальона 1-й [Кенигсбергской ордена Александра Невского] железнодорожной бригады
Пропал без вести (военное)
?.10.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область
письменная связь прекратилась 20 августа 1942 г.
Смерть
Около ?.10.1942
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