город Ржев, город Ржев, город Ржев, Тверская область (на 2019) — Familio

Ржев

город Ржев, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Города
10РЖЕВ. Уездный.При р. Волге.6571343827103688169Церквей православных 13; единоверческих 2. Часовень 6. Уездное училище. Больница. Почтовая станция. Пристань хлебная. Ярмарок 2. Фабрикь и заводов 48.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Ржевский уезд, Тимофеевская волость
город Ржев
Ржевский уезд, Толстиковская волость
город Ржев
Тверская губерния, Ржевский уезд
город Ржев

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область
10298Ржевгород обл.подч.56°15'34°20'O-36-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, город Ржев
28745000001г Ржевгород
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