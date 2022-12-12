Кузнецова (Чудакова) Мария Перфильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1921 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - граждане села Каралата Петр Кузнецов и Григорий Владимиров; по невесте - Григорий Усачев и Евдокия Матвеева.
Смерть
После 1931