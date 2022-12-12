Кузнецова (Чудакова) Мария Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Чудакова) Мария Перфильевна

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Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
12.10.1921 ст.

Муж: Кузнецов Николай Михайлович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху - граждане села Каралата Петр Кузнецов и Григорий Владимиров; по невесте - Григорий Усачев и Евдокия Матвеева.
Смерть
После 1931
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