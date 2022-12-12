Еремеев Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремеев Павел Андреевич

Еремеев Павел Андреевич

avatar

Место рождения

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1852 ст.

Дочь: Кузнецова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Еремеева Анна Матвеевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Анна Матвеевна

Смерть
После 1872
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close