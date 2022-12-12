Еремеев Павел Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1852 ст.
Дочь: Кузнецова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Еремеева Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремеева Анна Матвеевна
Смерть
После 1872
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область