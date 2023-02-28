Лоскутов Пётр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Пётр Ефимович

Лоскутов Пётр Ефимович

avatar

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

12.05.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1882 ст.

Отец: Лоскутов Ефим Андреевич

Мать: Ирина Фёдоровна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
12.05.1906 ст.

Жена: Лоскутова Надежда Ефимовна

Михайловское, Домодедово, Московская область
по жениху: Хатунской вол. д.Глотаево крестьянин Фёдор Никитовыч Купцев и той же волости деревни Сумароково крестьянин Андрей Фёдорович Мухин. по невевсте: той же волости крестьяне д.Короськово Аким Е... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1907 ст.

Сын: Лоскутов Иван Петрович

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1909 ст.

Сын: Лоскутов Василий 1 Петрович

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1910 ст.

Дочь: Лоскутова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1912 ст.

Сын: Лоскутов Василий 2 Петрович

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.

Сын: Лоскутов Борис Петрович

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Дом Сапожниковой
Рождение ребёнка
16.07.1915 ст.

Сын: Лоскутов Николай Петрович

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
С 01.01.1918 по 12.01.1918 ст.

Сын: Лоскутов Павел Петрович

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ф.203 Оп.780 Д.5028 стр. 276 (дата рождения приблизительная, т.к. утрачена соответствующая страница (левый разворот) в метрической книге и дата вычислена исходя из записи о смерти от 10.08.1919г. - Ф... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1920

Сын: Лоскутов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Государственное казенное учреждение Московской области "Центральный государственный архив Московской области" Фонд 2510 Опись 1 Дело 553
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close