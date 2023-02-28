Лоскутов Пётр Ефимович
Место рождения
Дата рождения12.05.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.05.1882 ст.
Отец: Лоскутов Ефим Андреевич
Мать: Ирина Фёдоровна
Бракосочетание
12.05.1906 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
по жениху: Хатунской вол. д.Глотаево крестьянин Фёдор Никитовыч Купцев и той же волости деревни Сумароково крестьянин Андрей Фёдорович Мухин. по невевсте: той же волости крестьяне д.Короськово Аким Е... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1907 ст.
Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
21.03.1909 ст.
Сын: Лоскутов Василий 1 Петрович
Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
19.06.1910 ст.
Дочь: Лоскутова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
24.04.1912 ст.
Сын: Лоскутов Василий 2 Петрович
Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.
Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна
Москва, город федерального значения Москва
Дом Сапожниковой
Рождение ребёнка
16.07.1915 ст.
Сын: Лоскутов Николай Петрович
Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна
Рождение ребёнка
С 01.01.1918 по 12.01.1918 ст.
Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна
Ф.203 Оп.780 Д.5028 стр. 276 (дата рождения приблизительная, т.к. утрачена соответствующая страница (левый разворот) в метрической книге и дата вычислена исходя из записи о смерти от 10.08.1919г. - Ф... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1920
Мать ребёнка: Лоскутова Надежда Ефимовна
Государственное казенное учреждение Московской области "Центральный государственный архив Московской области" Фонд 2510 Опись 1 Дело 553
Смерть
Неизвестно