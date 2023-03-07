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Лоскутов Василий 1 Петрович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

21.03.1909 ст.

Дата смерти

04.04.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1909 ст.

Отец: Лоскутов Пётр Ефимович

Мать: Лоскутова Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Крещение
22.03.1909 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: Состоящий военный службы 1-ой конной Артиллерийской батареи из крестьян Хатунской волости деревни Глотаево Николай Ефимович Лоскутов (https://familio.org/persons/f89b2058-2208-4e5b-8abb... Показать все
Смерть
04.04.1909
от слабости
Похороны
06.04.1909 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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