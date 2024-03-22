Лоскутов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения16.07.1915 ст.
Дата смерти09.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1915 ст.
Отец: Лоскутов Пётр Ефимович
Крещение
17.07.1915 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: той же деревни (Глотаево) крестьянский сын Кузьма Михайлович Рощин и крестьянская девица Пелагея Ефимовна Лоскутова ( https://familio.org/persons/2bcd368b-7937-4641-9549-7b318d775a18 ).
Военная служба
С 1936 по 1940
Рождение ребёнка
02.05.1941
Призыв на военную службу
24.12.1943
призван Свердловским ГВК
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Сын: Лоскутов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
После 1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь-ремонтник
Смерть
09.03.1994
Похороны
?.03.1994
Глотаевское кладбище Номер сектора места захоронения: 1 Номер ряда места захоронения: 21 Номер места захоронения: 2