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Лоскутов Николай Петрович

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

16.07.1915 ст.

Дата смерти

09.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Между 1885 и 1888 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1915 ст.

Отец: Лоскутов Пётр Ефимович

Мать: Лоскутова Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Крещение
17.07.1915 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: той же деревни (Глотаево) крестьянский сын Кузьма Михайлович Рощин и крестьянская девица Пелагея Ефимовна Лоскутова ( https://familio.org/persons/2bcd368b-7937-4641-9549-7b318d775a18 ).
Военная служба
С 1936 по 1940
Рождение ребёнка
02.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Ивановна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Призыв на военную службу
24.12.1943
призван Свердловским ГВК
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Ивановна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Лоскутов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Ивановна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Ивановна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
После 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь-ремонтник
Смерть
09.03.1994
Похороны
?.03.1994
Глотаево, Домодедово, Московская область
Глотаевское кладбище Номер сектора места захоронения: 1 Номер ряда места захоронения: 21 Номер места захоронения: 2
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