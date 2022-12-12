Лоскутова (Шустрова) Надежда Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Шустрова) Надежда Ефимовна

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Место рождения

Короськово, Ступино, Московская область

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Шустров Ефим

Мать: не указана

Короськово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
12.05.1906 ст.

Муж: Лоскутов Пётр Ефимович

Михайловское, Домодедово, Московская область
по жениху: Хатунской вол. д.Глотаево крестьянин Фёдор Никитовыч Купцев и той же волости деревни Сумароково крестьянин Андрей Фёдорович Мухин. по невевсте: той же волости крестьяне д.Короськово Аким Е... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1907 ст.

Сын: Лоскутов Иван Петрович

Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1909 ст.

Сын: Лоскутов Василий Петрович

Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1910 ст.

Дочь: Лоскутова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1912 ст.

Сын: Лоскутов Василий Петрович

Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.1915 ст.

Сын: Лоскутов Николай Петрович

Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1920

Сын: Лоскутов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Государственное казенное учреждение Московской области "Центральный государственный архив Московской области" Фонд 2510 Опись 1 Дело 553
Смерть
Неизвестно
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