Лоскутова (Шустрова) Надежда Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1888 ст.
Отец: Шустров Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1906 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
по жениху: Хатунской вол. д.Глотаево крестьянин Фёдор Никитовыч Купцев и той же волости деревни Сумароково крестьянин Андрей Фёдорович Мухин. по невевсте: той же волости крестьяне д.Короськово Аким Е... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1907 ст.
Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
21.03.1909 ст.
Сын: Лоскутов Василий Петрович
Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
19.06.1910 ст.
Дочь: Лоскутова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
24.04.1912 ст.
Сын: Лоскутов Василий Петрович
Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
16.07.1915 ст.
Сын: Лоскутов Николай Петрович
Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
01.03.1920
Отец ребёнка: Лоскутов Пётр Ефимович
Государственное казенное учреждение Московской области "Центральный государственный архив Московской области" Фонд 2510 Опись 1 Дело 553
Смерть
Неизвестно