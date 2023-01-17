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Лоскутов Иван (Иоанн) Петрович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

26.03.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1907 ст.

Отец: Лоскутов Пётр Ефимович

Мать: Лоскутова Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Крещение
27.03.1907 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: той же деревни крестьянин Григорий Семёнович Рязанов и крестьянская девица Евдокия Ефимовна (очень вероятно, Лоскутова (тетя (сестра отца))
Смерть
Неизвестно
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