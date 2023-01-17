Лоскутов Иван (Иоанн) Петрович
Место рождения
Дата рождения26.03.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1907 ст.
Отец: Лоскутов Пётр Ефимович
Крещение
27.03.1907 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: той же деревни крестьянин Григорий Семёнович Рязанов и крестьянская девица Евдокия Ефимовна (очень вероятно, Лоскутова (тетя (сестра отца))
Смерть
Неизвестно