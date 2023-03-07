Лоскутов Василий 2 Петрович
Место рождения
Дата рождения24.04.1912 ст.
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.04.1909 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: : той же деревни Мартин Трифонович Царев и Анна Ивановна Крылова
Рождение
24.04.1912 ст.
Отец: Лоскутов Пётр Ефимович
Военная служба
До 06.10.1941
Последнее место службы: 828 ап
Попал в плен (военное)
07.10.1941
Военная награда
06.11.1985
награждён Орденом Отечественной войны II степени. (Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 35, ящик 1. Номер документа 179.) https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yu... Показать все
Смерть
После 1985