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Лоскутов Василий 2 Петрович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

24.04.1912 ст.

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.04.1909 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: : той же деревни Мартин Трифонович Царев и Анна Ивановна Крылова
Рождение
24.04.1912 ст.

Отец: Лоскутов Пётр Ефимович

Мать: Лоскутова Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Военная служба
До 06.10.1941
Последнее место службы: 828 ап
Попал в плен (военное)
07.10.1941
Военная награда
06.11.1985
награждён Орденом Отечественной войны II степени. (Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 35, ящик 1. Номер документа 179.) https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yu... Показать все
Смерть
После 1985
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